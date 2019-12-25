"Продавал информацию России". В Киеве задержали полицейского

В Киеве задержали полицейского из Харьковской области, который якобы продавал информацию с ограниченным доступом стране-агрессору РФ. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.
По данным следствия, речь идет об информации, которая хранится и обрабатывается в автоматизированной подсистеме "Риск", ИТС АПК "Гарт-1", базе данных "Аркан", "Армор" и других.
Сейчас проводятся следственные действия, следствие устанавливает, были ли причастны к схеме другие должностные лица.
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