Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Продавал информацию России". В Киеве задержали полицейского

"Продавал информацию России". В Киеве задержали полицейского - Фото
фото - пресс-служба Военной прокуратуры
25.12.2019, 12:38

Следствие считает, что правоохранитель якобы получил за "услуги" 16350 гривень

В Киеве задержали полицейского из Харьковской области, который якобы продавал информацию с ограниченным доступом стране-агрессору РФ. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

По данным следствия, речь идет об информации, которая хранится и обрабатывается в автоматизированной подсистеме "Риск", ИТС АПК "Гарт-1", базе данных "Аркан", "Армор" и других.

Сейчас проводятся следственные действия, следствие устанавливает, были ли причастны к схеме другие должностные лица.

  • Ранее спецслужбы задержали группу людей, которая якобы торговала с российскими агрессорами закрытой военной информацией.

Читайте также: Член партии Путина получил подозрение от СБУ и прокуратуры Крыма

Напишите нам
полицейский информация военная прокуратура
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 