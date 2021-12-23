Прокуратура ищет елку на Центральном вокзале Киева: на нее потрачено 5 млн

Правоохранительные органы подозревают хищение 5 млн гривен на установке новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Как установило досудебное расследование, в договорах с подрядчиками конечным сроком для установки новогодней елки значилось 17 декабря 2021 года. Однако вчера, 22 декабря, при проведении досмотра в помещении Центрального железнодорожного вокзала елка обнаружена так и не была.

Прокуратура сообщает, что "продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств уголовного производства и привлечения виновных к ответственности".

Отмечается, что следственные действия проводятся правоохранительными органами при оперативном сопровождении Департамента военной контрразведки СБУ.

27 декабря 2020 года в Минске задержали двух "Дед Морозов" в новогодних костюмах за то, что они просто раздавали детям конфеты.

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Сергей Бережной

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