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Прокуратура ищет елку на Центральном вокзале Киева: на нее потрачено 5 млн

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2021, 16:08
Прокуратура ищет елку на Центральном вокзале Киева: на нее потрачено 5 млн - Фото
Киевский вокзал (Фото - depositphotos.com)

Правоохранительные органы подозревают хищение 5 млн гривен на установке новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры. 

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Как установило досудебное расследование, в договорах с подрядчиками конечным сроком для установки новогодней елки значилось 17 декабря 2021 года. Однако вчера, 22 декабря, при проведении досмотра в помещении Центрального железнодорожного вокзала елка обнаружена так и не была.

Прокуратура сообщает, что "продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств уголовного производства и привлечения виновных к ответственности".

Отмечается, что следственные действия проводятся правоохранительными органами при оперативном сопровождении Департамента военной контрразведки СБУ.

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Сергей Бережной
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хищение новый год рождество елка ж/д вокзал Киевская городская прокуратура
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