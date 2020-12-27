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В Беларуси задержали двоих протестующих в костюмах Деда Мороза: те раздавали детям конфеты

27.12.2020, 13:00
В Беларуси задержали двоих протестующих в костюмах Деда Мороза: те раздавали детям конфеты - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Минске прошли очередные протесты, в рамках которых задержали двух "Дед Морозов" – девушки в новогодних костюмах просто раздавали детям конфеты. Происходило это без какого-либо политического подтекста и лозунгов, сообщает местное СМИ Наша нива.

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Задержанные в предновогодние дни решили порадовать детей на улицах сладким и организовали благотворительный забег, во время которого они в костюмах Деда Мороза раздавали конфеты. В это же время в столице Беларуси происходили очередные акции протеста.

В итоге при разгоне протестующих были арестованы и эти две девушки. Для задержания демонстрантов были задействованы четыре автобуса с силовиками. 

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Дарья Мостовая
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