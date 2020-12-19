В Беларуси планируют ввести сбор за выезд из страны на автомобиле

В Беларуси предложили внести изменения в Налоговый кодекс, добавив туда норму об уплате сбора при пересечении границы автотранспортом, сообщил глава Министерства финансов Юрий Селиверстов в комментарии местному госСМИ БелТа.

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"Объектом взимания этого сбора будет транспортное средство, которое пересекает границу на выезд", – отметил министр, напомнив, что когда-то такой налог уже существовал.

Если законопроект примут, то сбор будет применяться ко всем автомобилям с массой до пяти тонн и количеством мест для сидения – до восьми. Собранные средства пойдут на борьбу с коронавирусом – "мероприятия по дезинфекции и обеспечению необходимым пунктов пропуска".

Как отмечает Tut.by, такое нововведение планируют сделать временным – с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года. Освобождены от уплата сбора будут политики, дипломаты, инвалиды 1-й и 2-й группы, участники соревнований и образовательных мероприятий, а также те, кто едет на похороны или лечение.

Размер сбора пока точно не определен, но предполагается, что он составит до трех базовых величин (около 900 грн, в следующем году чуть больше – ред.) Примечательно, что для пересечения с границей России власти Беларуси сделали исключение – на территорию РФ автомобилисты смогут выехать бесплатно.

10 декабря 2020 года Беларусь закрыла наземную границу на выезд – в правительстве объяснили это решение борьбой с коронавирусом.

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Дарья Мостовая

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