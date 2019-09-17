Прокуратура проверяет данные о пытках в полиции Ужгорода: видео

Скриншот с видео

Прокуратура Закарпатской области открыла уголовное производство, в ходе которого проверит информацию о жестоких пытках двух жителей Ужгорода в горотделе полиции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК.

Досудебное расследование осуществляет львовское управление ГБР.

О пытках в горотделе полиции вчера сообщил в Facebook активист Александр Пересоляк.

По его словам, жертвами полицейских стали участник АТО Игорь Гарматий и его друг Иван, который является этническим ромом. Пересоляк опубликовал видео с рассказами пострадавших.

Гарматий сообщил, что полицейские пытались получить доказательства кражи. По словам мужчины, его другу выбили битой зубы "и делали ласточку, из-за чего он потерял сознание".

По информации Пересоляка, у Ивана порвана селезенка и мочевой пузырь, переломы обеих рук и смещение таза.

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