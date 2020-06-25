Прокуратура считает причиной потопов на Прикарпатье вырубку леса: открыто дело

Наводнение на Прикарпатье 24 июня (фото - twitter.com AvakovArsen)

Прокуратура Ивано-Франковской области открыла уголовное производство по многочисленным фактам незаконной порубки леса, что, по мнению прокуратуры, привело к значительным паводкам на территории Ивано-Франковской и других областей (ст. 441 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Там говорят, что установили, что в июне на территории Прикарпатья выпало сверхурочное количество осадков. В результате этого погибли три человека, подтоплено более 10 000 жилых домов, разрушено 150 км дорог и 90 мостов, повреждено 586 дорог и 169 мостов, уничтожено 4146 м берегоукрепления.

"Их (осадков, - ред.) возникновение, вероятно, стало возможным в результате массового уничтожения объектов растительного мира, вырубки лесов, ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности и невыполнения мероприятий по охране окружающей природной среды должностными лицами", - сказано в сообщении.

Расследование поручено следственному отделу СБУ в области.

24 июня премьер-министр Денис Шмыгаль не ответил прямо на вопрос, является ли причиной масштабных наводнений в Западной Украине вырубка карпатского леса, но сказал, что за последние пять лет объем вырубок сократился на 20%.

В Гослесагенстве отрицают связь между рубкой лесов и паводками на Западе Украины.

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