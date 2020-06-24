Шмыгаль о вырубке леса как возможной причине наводнений: Это вопрос к науке

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Премьер-министр Денис Шмыгаль не ответил прямо на вопрос, является ли причиной масштабных наводнений в Западной Украине вырубка карпатского леса, но сказал, что за последние пять лет объем вырубок сократился на 20%. Об этом Шмыгаль сказал на брифинге в Ивано-Франковской области.

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"Фактически та норма осадков, которая выпала тут за последние три дня, была в разы большей, чем может потребить целый карпатский лес, который не сдержал действительно водные потоки", - сказал премьер.

"Это наверно вопрос уже больше к науке, как происходят такие трагедии, каковы их причины..." - отметил Шмыгаль.

По его словам, спрос на древесину на рынке снизился и это привело к уменьшению ее промышленного производства. Шмыгаль сказал, что вообще за последние пять лет на 20% сократился объем вырубок и, соответственно, продажи леса, в частности в Ивано-Франковской области.

Он заверил, что электронное чипирование древесины работает.

Справка. Согласно указу президента от 9 июля 2019 г, после вырубки любую древесину должны чипировать и присваивать индивидуальный номер. В противном случае она должна считаться нелегальной и изыматься.

Кроме того, отметил премьер, президент Владимир Зеленский подписал вчера изменения в лесной кодекс, что даст возможность провести аудит всех лесов.