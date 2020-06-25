Украина просит у ЕС и НАТО помощи с наводнениями на западе Украины

МИД обратился к государствам-партнерам и международным организациям с просьбой о помощи в преодолении последствий природного бедствия на западе Украины. Отдельные обращения направлены в Евросоюз и НАТО. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
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Ведомство просит "активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера".
В МИД отметили, что рассчитывают на поддержку партнеров.
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23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за сильных дождей начались сильные паводки. Людей эвакуируют из аварийных домов.
- В правительстве говорят, что паводки сопоставимы по масштабу с теми, что были в 2008 году. По данным Укравтодора, стихия в Ивано-Франковской области разрушила 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов, отселены 285 человек.
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24 июня премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что на ликвидацию последствий наводнения Кабмин выделит почти 600 млн грн.
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25-28 июня в Укргидрометцентре прогнозируют повышение уровня воды в Припяти, Днестре, Тисе и Пруте.
Вадим Ребрина