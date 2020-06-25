Украина просит у ЕС и НАТО помощи с наводнениями на западе Украины

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МИД обратился к государствам-партнерам и международным организациям с просьбой о помощи в преодолении последствий природного бедствия на западе Украины. Отдельные обращения направлены в Евросоюз и НАТО. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Ведомство просит "активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера".

В МИД отметили, что рассчитывают на поддержку партнеров.