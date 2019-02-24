Прокуратура: в Ровенской области на взятке задержан полковник ВСУ

Фото: vpzhr.gp.gov.ua

Сегодня в Ровенской области правоохранители задержали полковника ВСУ по подозрению в получении взятки в размере 10 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона.

Там говорят, что задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды командиром одной из воинских частей Ровенской области.

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Полковник, по информации прокуратуры, получил 10 тысяч долларов взятки от предпринимателя за подписание договоров о закупке и монтаже оборудования на территории подчиненной ему воинской части.

Военный задержан во время получения второй части средств в сумме 7 тысяч долларов.

Сейчас проводятся розыскные действия, по результатам которых будут решены вопросы о сообщении офицеру о подозрении, избрании меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Бывшего прокурора Кировоградской местной прокуратуры признали виновным в незаконном получении $10 тыс. и назначили условное наказание в виде 3 лет лишения свободы.