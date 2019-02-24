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24.02.2019, 11:38

Прокурор получил 3 года условно за взятку в $10 тысяч

Прокурор получил 3 года условно за взятку в $10 тысяч - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Осужденный освобожден от отбывания наказания с испытанием сроком на один год

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Бывшего прокурора Кировоградской местной прокуратуры признали виновным в незаконном получении $10 тыс. и назначили условное наказание в виде 3 лет лишения свободы. Об этом сообщает Судебный репортер со ссылкой на приговор от 19 февраля.

Суд утвердил соглашение о признании виновности. Действия обвиняемого квалифицированы как завершенное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере. Экс-прокурор освобожден от отбывания наказания с испытанием сроком на один год.

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Прокуратура Кировоградской области осуществляла процессуальное руководство в уголовном производстве по факту присвоения денежных средств служебными лицами ООО Суприм Групп. В марте 2017 года прокурор сообщил представителю Суприм Групп, что лично примет решение о закрытии дела, но при условии предоставления ему $10 тысяч. В мае ему передали деньги, после чего прокурора сразу задержали. В суде прокурор вину признал и в содеянном раскаялся.

Как говорится в приговоре суда, на самом деле прокурор не имел полномочий для самостоятельного закрытия дела. Согласно УПК, решение о закрытии уголовного производства, в котором отсутствует сообщение о подозрении, принимается исключительно следователем. В данном случае следователем полиции.

Поэтому действия обвиняемого переквалифицировали со статьи о взятке на статью о мошенничестве. В первом случае, то есть при коррупционном преступлении, ему не могли бы дать условный срок.

Этот прокурор уволился со службы в декабре 2017 года.

6 февраля в СБУ заявили о разоблачении в получении взятки в размере $10 500 заместителя начальника отдела главного управления Госгеокадастра одного из районов Киевской области. 

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Теги: коррупция, взятка, кропивницкий
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