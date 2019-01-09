Прокурор раскритиковал экспертизу скорости авто Зайцевой

Елена Зайцева (фото - скриншот видео)

Прокурор Игорь Омельченко просил суд признать экспертизу, которая определила скорость движения автомобиля 20-летней Елены Зайцевой, ненадлежащим доказательством. Об этом сообщает Радио Свобода.

Вчера, 8 января, очередное заседание Киевского райсуда Харькова по делу о ДТП, в результате которого в октябре 2017 погибли шесть человек, было посвящено обсуждению комиссионного автотехнической экспертизы, сделанной в Днепре по заявлению адвоката Сергея Перепелицы, который защищает Геннадия Дронова.

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В начале заседания судья Виктор Попрас зачитал заключение экспертов Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Они определили среднюю скорость, с которой двигался Lexus обвиняемой Елены Зайцевой (106 километров в час) и пришли к выводу, что ДТП можно было бы избежать, если бы она ехала с установленной скоростью или водитель Volkswagen, а Геннадий Дронов начал движение не на желтый, а на зеленый сигнал светофора.

Прокурор Игорь Омельченко просил признать экспертизу ненадлежащим доказательством.

"Хотя эта экспертиза вообще подтверждает выводы органа досудебного расследования о виновности обоих водителей, однако в связи с тем, что эксперты не имеют соответствующей квалификации и провели исследования только по одной видеозаписи, признать экспертизу объективной не представляется возможным", - отметил прокурор .

Адвокаты Зайцевой поддержали позицию обвинения. Они настаивали на том, что при отсутствии соответствующей квалификации эксперты вообще не имели права проводить исследования.

По мнению защитников Зайцевой, был нарушен порядок назначения и проведения экспертизы, так как согласно УПК ее надо проводить по поручению следователя судьи или суда. Поэтому они просили суд признать ее явно недопустимым доказательством.

Адвокат Сергей Перепелица, по заявлению которого была проведена экспертиза, напомнил, что норма, на которую ссылались его коллеги, вступило в силу уже после того, как сведения о ДТП было внесено в Единый реестр досудебных расследований, и обратной силы она не имеет.

"Вывод экспертов, полученный в установленном законом порядке на основании заявления стороны защиты. Исследование было проведено на основании всех материалов уголовного производства, имеющиеся у суда и были им исследованы ... Итак, он отвечает критериям допустимости", - отметил Перепелица.

Судья Попрас отклонил ходатайство обвинения о признании экспертизы ненадлежащим доказательством. Он также отказался признать ее явно недопустимым доказательством, отметив, что вопрос о допустимости доказательств будет решен судом в совещательной комнате при принятии судебного решения.

В суде объявлен перерыв до следующего вторника, 15 января.

18 октября 2017 года около 20:40 в центре Харькова произошло масштабное ДТП: автомобиль Lexus проехал на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, после чего вылетел на тротуар с пешеходами. Вследствие наезда погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы.