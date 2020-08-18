Прослушка журналиста Схем. Полиция провела эксперимент без спецтехники: фото

Полиция выясняла, слышно ли в квартирах на последнем этаже сверление, если оно происходит на чердаке

В деле о вероятном прослушивании журналиста программы Схемы Михаила Ткача провели следственный эксперимент, полиция выясняла, слышно в квартирах на последнем этаже сверление, если оно происходит на чердаке. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Адвокат журналиста Анатолий Попов отметил, что 17 августа на осмотр места происшествия приехала следственно-оперативная группа Нацполиции и эксперт по научно-исследовательского экспертного криминалистического центра МВД.

По мнению адвокатов журналиста, такая следственное действие не будет иметь существенного значения для расследования, в то же время проверки спецтехникой, которую в Нацполиции обещали провести, начиная с 8 августа, до сих пор не было.

"С 8-го числа мы просим, ​​чтобы следователи провели обследование чердака и квартиры Михаила Ткача с применением специальных средств, которые могут обнаружить прослушивающую аппаратуру, впрочем, этого не происходит. Сегодня (17 августа, - ред.) появился эксперт, но он только посмотрел на отверстия. Его задачей было выяснить, с какой стороны было сверление в квартиру, - сверху или снизу. Этот вопрос он выяснил для себя - сказал, что да, действительно, с чердака было сверление", - отметил Попов.

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Также следователи отметили, что до этого уже были в квартире рядом и слушали, слышно ли сверление, если оно происходит на чердаке. От более подробных комментариев следователи Нацполиции на месте эксперимента воздержались.

Адвокат добавил, что полицейские пытались установить, если применять перфоратор, будут ли слышны в соседней квартире соответствующие шумы.

"Следствие не установило, каким образом проводилось сверление этого отверстия, поэтому использовать какой-то, как им кажется, подобный инструмент - неуместно. Никакого значения этот следственный эксперимент не имеет", - убежден Попов.

8 августа сообщалось , что журналист-расследователь программы Схемы Радио Свобода Михаил Ткач сообщил , что обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства.

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Арина Толина

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