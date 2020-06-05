Протесты против Авакова. Мужчина поджег себя под Верховной Радой

Под Верховной Радой, где сегодня проходит протест против главы МВД Арсена Авакова, мужчина попробовал совершить самоподжог. Кадры с моментом самоподжога показал один из телеканалов.
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Укринформ сообщает, что мужчину зовут Юрий Ляшенко, он предприниматель из Новой Каховки. Кожа на плечах и туловище протестующего покраснела, однако серьезно не повреждена. Его осматривают медики.
По словам протестующего, его семью "несколько раз грабили бандиты вместе с полицией", он обращался к правоохранителям, однако дела "не шли дальше".