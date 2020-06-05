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Протесты против Авакова. Мужчина поджег себя под Верховной Радой

Протесты против Авакова. Мужчина поджег себя под Верховной Радой - Фото
Протест под Верховной Радой (Фото: Роман Синицин/facebook)
05.06.2020, 11:40

Мужчина попробовал совершить самоподжог на акции протеста против главы МВД Арсена Авакова, который проходит под зданием парламента

Под Верховной Радой, где сегодня проходит протест против главы МВД Арсена Авакова, мужчина попробовал совершить самоподжог. Кадры с моментом самоподжога показал один из телеканалов. 

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Укринформ сообщает, что мужчину зовут Юрий Ляшенко, он предприниматель из Новой Каховки. Кожа на плечах и туловище протестующего покраснела, однако серьезно не повреждена. Его осматривают медики. 

По словам протестующего, его семью "несколько раз грабили бандиты вместе с полицией", он обращался к правоохранителям, однако дела "не шли дальше". 

  • Сегодня Аваков отчитывался перед Радой о своей деятельности. Это происходило на фоне резонансных событий в Броварах и Кагарлыке.
  • В это же время под зданием парламента проходит протест против Авакова.
Владислав Сердюк
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