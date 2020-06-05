Протесты против Авакова. Мужчина поджег себя под Верховной Радой

Протест под Верховной Радой (Фото: Роман Синицин/facebook)

Под Верховной Радой, где сегодня проходит протест против главы МВД Арсена Авакова, мужчина попробовал совершить самоподжог. Кадры с моментом самоподжога показал один из телеканалов.

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Укринформ сообщает, что мужчину зовут Юрий Ляшенко, он предприниматель из Новой Каховки. Кожа на плечах и туловище протестующего покраснела, однако серьезно не повреждена. Его осматривают медики.

По словам протестующего, его семью "несколько раз грабили бандиты вместе с полицией", он обращался к правоохранителям, однако дела "не шли дальше".

Сегодня Аваков отчитывался перед Радой о своей деятельности. Это происходило на фоне резонансных событий в Броварах и Кагарлыке.

В это же время под зданием парламента проходит протест против Авакова.