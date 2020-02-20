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Против Bihus.Info открыли дело. Там говорят - за съемку замглавы Нацполиции

Против Bihus.Info открыли дело. Там говорят - за съемку замглавы Нацполиции - Фото
Евгений Коваль (фото - bihus.info)
20.02.2020, 16:36

В Bihus.Info заявили, что полиция открыла дело против их журналистов из-за видеосъемки первого замглавы Нацполиции Евгения Коваля

Нацполиция открыла уголовное дело против журналистов Bihus.Info за то, что они снимали на видео первого заместителя главы Нацполиции Евгения Коваля. Об этом сообщается на сайте Bihus.Info.

Согласно версии редакции, 13 февраля их журналистка снимала на видео, как утром с территории закрытого ЖК полицейского начальника забирает Toyota Land Cruiser 200. Коваль подъехал к ней и, несмотря на то, что журналистка показала удостоверение, самовольно открыл автомобиль редакции, взял видеокамеру и требовал документы у водителя.

При этом, по словам журналистов, Коваль не представился и объяснил свои действия тем, что является "сотрудником полиции" и переживает за свою жизнь.

В тот же день, сообщает Bihus.Info, Главное следственное управление Нацполиции открыло уголовное дело по статьям "Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа" и "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

При этом на допросе журналистку Марию Землянскую спрашивали о внутриредакционных процессах, выборе тем, источниках информации, методах обработки информации и местах хранения отснятого видео.

Bihus.info считает это, а также сам факт открытия дела против журналистов за съемку в публичном месте, вмешательством в деятельность редакции и давлением на журналистов. Редакция направила заявление о самоуправстве Коваля в Госбюро расследований.

Также там пояснили свой интерес к полицейскому чиновнику.

Журналисты отметили, что Toyota Land Cruiser 200 стоимостью от 1,5 млн грн отсутствует в декларации Коваля. По его словам, авто является служебным. Редакция проверяет эту информацию.

Кроме того, по информации Bihus.info, на отца Коваля оформлены 23 земельных участка: более 8 гектаров земли на Закарпатье и более 40 соток в престижных поселениях под Киевом. Также на отца чиновника записаны четыре дома в курортной зоне Закарпатья.

На мать полицейского записаны 12 соток земли под Киевом и квартира площадью 130 кв м.

"Общую стоимость недвижимости родителей Евгения Коваля можно оценить в более чем миллион долларов, и пока журналистам не удалось получить подтверждений наличия у них соответствующих доходов для подобных приобретений", - сообщили в Bihus.info.

  • Глава МВД Арсен Аваков назначил Коваля на должность первого зама главы Нацполиции 12 сентября 2019 г.
  • 18 февраля 2020 г стало известно, что Нацполиция открыла дело по заявлению народного депутата Андрея Деркача о том, что Центр противодействия коррупции якобы участвовал в возможном хищении международной помощи.

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bihus.info Нацполиция Денис Бигус Евгений Коваль
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