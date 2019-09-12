Аваков уволил трех генералов и назначил новых замглавы Нацполиции

Арсен Аваков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр внутренних дел Арсен Аваков назначил на должность первого заместителя председателя Национальной полиции - руководителя криминальной полиции назначен генерал полиции третьего ранга Евгений Коваль, а заместителем председателя Национальной полиции - руководителем Главного следственного управления (ГСУ) - подполковник полиции Максим Цуцкиридзе. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Евгений Коваль (Фото: МВД)

Максим Цуцкиридзе (Фото: МВД)

Коваль ранее занимал должность начальника департамента внутренней безопасности НПУ, а Максим Цуцкиридзе был заместителем руководителя ГСУ.

До этого был подписан приказ об увольнении из рядов Нацполиции первого замглавы НПУ - главы криминальной полиции генерала второго ранга Вячеслава Аброськина, замглавы - начальника ГСУ генерала третьего ранга Виталия Невгада и замзамглавы - начальника департамента защиты экономики генерала третьего ранга Игоря Купранца.

11 сентября сообщалось , что уволены трое заместителей главы Нацполиции Сергея Князева - Вячеслав Аброськин , Игорь Купранец и Виталий Невгад.

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