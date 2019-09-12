Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Аваков уволил трех генералов и назначил новых замглавы Нацполиции

Аваков уволил трех генералов и назначил новых замглавы Нацполиции - Фото
Арсен Аваков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.09.2019, 18:55

Назначены два заместителя председателя НПУ

Министр внутренних дел Арсен Аваков назначил на должность первого заместителя председателя Национальной полиции - руководителя криминальной полиции назначен генерал полиции третьего ранга Евгений Коваль, а заместителем председателя Национальной полиции - руководителем Главного следственного управления (ГСУ) - подполковник полиции Максим Цуцкиридзе. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Евгений Коваль (Фото: МВД)

Максим Цуцкиридзе (Фото: МВД)

Коваль ранее занимал должность начальника департамента внутренней безопасности НПУ, а Максим Цуцкиридзе был заместителем руководителя ГСУ.

До этого был подписан приказ об увольнении из рядов Нацполиции первого замглавы НПУ - главы криминальной полиции генерала второго ранга Вячеслава Аброськина, замглавы - начальника ГСУ генерала третьего ранга Виталия Невгада и замзамглавы - начальника департамента защиты экономики генерала третьего ранга Игоря Купранца.

  • 11 сентября сообщалось, что уволены трое заместителей главы Нацполиции Сергея Князева - Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад.

Читайте также: Аваков взял себе в советники люстрированного зампрокурора

Напишите нам
полиция мвд арсен аваков Максим Цуцкиридзе Евгений Коваль
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 