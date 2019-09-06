Аваков взял себе в советники люстрированного зампрокурора

Дмитрий Кавун (фото - mvs.gov.ua)

Министр внутренних дел Арсен Аваков назначил себе советником на общественных началах люстрированного бывшего заместителя прокурора Харьковской области Дмитрия Кавуна.

Согласно сообщению пресс-службы МВД, сфера деятельности Кавуна - координация работы подразделений министерства в Харьковской области. Задача – "усилить это направление".

В МВД опубликовали краткую справку о Кавуне. В течение 2012-2014 годов он работал заместителем прокурора Харьковской области, координировал надзор за соблюдением закона правоохранительными органами области.

Вместе с тем Кавун значится в Едином госреестре лиц, в отношении которых применены положения закона об очищении власти.

Согласно этой информации, начиная с 2014 года, Кавун в течение 10 лет не может занимать должности в госорганах власти.

Ранее президент Владимир Зеленский назначил главой Администрации президента Андрея Богдана, который, по информации Минюста, также подпадает под закон о люстрации.

Богдан на это ответил, что попал под закон о люстрации несправедливо.