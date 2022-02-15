UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Против участников нападения на журналистов в Днепре открыты производства: Монастырский

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2022, 15:28
Против участников нападения на журналистов в Днепре открыты производства: Монастырский - Фото
Скриншот из видеозаписи съемочной группы УП

Все участники нападения на журналистов в Днепре установлены, в связи с нападением открыты два уголовных производства. Об этом сообщил в видеообращении министр внутренних дел Денис Монастырский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Следователи открыли уголовные производства по статьям о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, угроз и применения насилия к журналисту, сообщил министр. Он заявил, что все ответственные за нарушения прав журналистов уже установлены и понесут ответственность в соответствии с законом. 

По словам Монастырского, нападение на съемочную группу предприняли охранники "одного из пользователей частных самолетов", которые по требованию своего хозяина требовали у одного из журналистов стереть видеозапись с мобильного телефона, угрожая ему при этом ножом.  

13 февраля в Днепре группа неизвестных, предположительно вооруженная охрана, напала на съемочную группу журналиста Украинской правды Михаила Ткача. У членов съемочной группы пытались отобрать телефоны, чтобы удалить видео. 

  • 17 августа 2020 года в Броварах сожгли автомобиль программы "Схемы", в которой работает Ткач.
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Михаил Ткач днепр нападение на журналистов Денис Монастырский
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 