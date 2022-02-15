Против участников нападения на журналистов в Днепре открыты производства: Монастырский

Все участники нападения на журналистов в Днепре установлены, в связи с нападением открыты два уголовных производства. Об этом сообщил в видеообращении министр внутренних дел Денис Монастырский.

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Следователи открыли уголовные производства по статьям о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, угроз и применения насилия к журналисту, сообщил министр. Он заявил, что все ответственные за нарушения прав журналистов уже установлены и понесут ответственность в соответствии с законом.

По словам Монастырского, нападение на съемочную группу предприняли охранники "одного из пользователей частных самолетов", которые по требованию своего хозяина требовали у одного из журналистов стереть видеозапись с мобильного телефона, угрожая ему при этом ножом.

13 февраля в Днепре группа неизвестных, предположительно вооруженная охрана, напала на съемочную группу журналиста Украинской правды Михаила Ткача. У членов съемочной группы пытались отобрать телефоны, чтобы удалить видео.

17 августа 2020 года в Броварах сожгли автомобиль программы "Схемы", в которой работает Ткач.

12 сентября Михаил Ткач заявлял о проникновении неизвестных на чердак его дома, опечатанный в рамках уголовного дела о возможной прослушке квартиры журналиста.

Сергей Бережной

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