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В Днепре неизвестные напали на съемочную группу Михаила Ткача – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2022, 17:12
Скриншот из видео
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В Днепре группа неизвестных, предположительно вооруженная охрана, напала на съемочную группу журналиста Украинской правды Михаила Ткача. У членов съемочной группы пытались отобрать телефоны, чтобы удалить видео. Об нападении сообщил в Facebook Михаил Ткач.

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"Возле вип-терминала аэропорта города Днепр на нашу съемочную группу совершила нападение вооруженная охрана. Угрожая ножом, у оператора забрали телефон и требовали пароль от телефона, чтобы удалить видео", – написал Ткач.

Скриншот из Facebook

В пояснении к опубликованному видео происшествия журналисты сообщают, что около 15 часов к видеооператору УП Ярославу Бондаренко, который выполнял редакционное задание, подошли неизвестные и потребовали удалить видео. Когда Ярослав отказался, один из мужчин начал угрожать ножом, заставил оператора УП назвать пароль от телефона и удалил все снятые видео.

Другой мужчина начал заламывать руки водителю УП.

Фото – Facebook

Фото – Facebook

Мужчины не представились. По данным УП, это были представители охраны. Находившаяся на месте происшествия полиция ничего не предпринимала.

  • 17 августа 2020 года в Броварах сожгли автомобиль программы "Схемы", на которой работает Ткач.
Сергей Бережной
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Михаил Ткач нападение на журналистов
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