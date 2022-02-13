В Днепре группа неизвестных, предположительно вооруженная охрана, напала на съемочную группу журналиста Украинской правды Михаила Ткача. У членов съемочной группы пытались отобрать телефоны, чтобы удалить видео. Об нападении сообщил в Facebook Михаил Ткач.
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"Возле вип-терминала аэропорта города Днепр на нашу съемочную группу совершила нападение вооруженная охрана. Угрожая ножом, у оператора забрали телефон и требовали пароль от телефона, чтобы удалить видео", – написал Ткач.
В пояснении к опубликованному видео происшествия журналисты сообщают, что около 15 часов к видеооператору УП Ярославу Бондаренко, который выполнял редакционное задание, подошли неизвестные и потребовали удалить видео. Когда Ярослав отказался, один из мужчин начал угрожать ножом, заставил оператора УП назвать пароль от телефона и удалил все снятые видео.
Другой мужчина начал заламывать руки водителю УП.
Мужчины не представились. По данным УП, это были представители охраны. Находившаяся на месте происшествия полиция ничего не предпринимала.
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