В Днепре группа неизвестных, предположительно вооруженная охрана, напала на съемочную группу журналиста Украинской правды Михаила Ткача. У членов съемочной группы пытались отобрать телефоны, чтобы удалить видео. Об нападении сообщил в Facebook Михаил Ткач.

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"Возле вип-терминала аэропорта города Днепр на нашу съемочную группу совершила нападение вооруженная охрана. Угрожая ножом, у оператора забрали телефон и требовали пароль от телефона, чтобы удалить видео", – написал Ткач.

В пояснении к опубликованному видео происшествия журналисты сообщают, что около 15 часов к видеооператору УП Ярославу Бондаренко, который выполнял редакционное задание, подошли неизвестные и потребовали удалить видео. Когда Ярослав отказался, один из мужчин начал угрожать ножом, заставил оператора УП назвать пароль от телефона и удалил все снятые видео.

Другой мужчина начал заламывать руки водителю УП.

Мужчины не представились. По данным УП, это были представители охраны. Находившаяся на месте происшествия полиция ничего не предпринимала.

17 августа 2020 года в Броварах сожгли автомобиль программы "Схемы", на которой работает Ткач.

12 сентября Михаил Ткач заявлял о проникновении неизвестных на чердак его дома, опечатанный в рамках уголовного дела о возможной прослушке квартиры журналиста.

Сергей Бережной

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