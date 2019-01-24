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24.01.2019, 10:49

Пуля возле пианино: боевики обстреляли детсад в Донбассе

Пуля возле пианино: боевики обстреляли детсад в Донбассе - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

По данным ОБСЕ, вследствие огня из стрелкового оружия поврежден функционирующий детский сад в Чермалыке

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В сопровождении представителя Вооруженных сил Украины команда специальной мониторинговой миссии ОБСЕ посетила функционирующий детский сад на ул. Мира, 21а, в Чермалык, что в 31 километре к северо-востоку от Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Внутри здания детсада наблюдатели видели свежую пробоину в раме выходящего на юг окна, а также свежие царапины на западной стене и пианино, стоявшем у северной стены. По оценке СММ, повреждения возникли в результате попадания пули из стрелкового оружия (калибра 7,62 мм), которая пробила оконную раму и срикошетила от стены и пианино.

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"Сотрудница учреждения рассказала членам патруля миссии, что утром 22 января обнаружила пулю, лежавшую на полу возле пианино", - уточнили в пресс-службе.

24 января сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 26 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 Град, 122 мм) недалеко от  Хрустального (бывший Красный Луч,- ред.), что в 56 километрах к юго-западу от Луганска.

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Теги: война в донбассе, чермалык, пуля, детсад
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