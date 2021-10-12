Пьяное ДТП. Судью Колегаеву оштрафовали и на год лишили прав

Оболонский райсуд признал судью Деснянского райсуда Киева Светлану Колегаеву виновной в пьяном вождении. Ей присудили штраф от 130 до 17 000 грн с лишением права управления автомобилем на один год, сообщает корреспондент Watchers.Media из зала суда.

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Согласно сообщению, на слушания 12 октября не пришла ни одна из сторон процесса. Несмотря на это, суд исследовал материалы дела и принял решение.

"Лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст 130 КУоАП. Применено взыскание в пределах санкции: штраф с лишением водительских прав", — сообщила изданию секретарь суда.

Санкция статьи 130 КУоАП предусматривает штраф от 130 до 17 000 грн с лишением права управления автомобилем на один год.

4 октября Колегаеву оштрафовали на 850 грн за то, что в результате ДТП она повредила улицу.

Адвокат судьи заявила, что будет обжаловать решение суда.

21 июля 2021-го женщина на Audi въехала в дерево и призналась, что не справилась с управлением. При этом патрульные заметили у нее явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти тест на драгере. Женщина отказалась, но согласилась на проверку у врача-нарколога.

В ЦПК заявили, что за рулем была судья Светлана Колегаева, "прославившаяся" решениями против активистов во время Майдана. Одного из активистов судья отправила на 30 дней в СИЗО, а потом пыталась это скрыть в своей декларации добропорядочности.

21 сентября, спустя два месяца после ДТП, патрульные составили протокол об административном правонарушении за вождение авто в состоянии алкогольного опьянения на судью Колегаеву. Для этого ее пришлось посетить на рабочем места, так как до этого она была то в отпуске, то на больничном.

Вадим Ребрина

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