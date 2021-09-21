То отпуск, то больничный: на судью составили протокол через два месяца после "пьяного" ДТП

Спустя два месяца после ДТП патрульные составили протокол об административном правонарушении за вождение авто в состоянии алкогольного опьянения на судью Деснянского суда Киева. Для этого судью пришлось посетить на рабочем места, так как до этого она была то в отпуске, то на больничном, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сказал, что патрульные пришли на работу к нарушительнице, которую поймали в состоянии алкогольного опьянения за рулем, и составили на нее протокол. Он уточнил, что речь идет о резонансном случае 21 июля на Оболони, когда авто, за рулем которого была судья, попало в аварию. Тогда патрульные составили протокол только о ДТП.

Белошицкий сообщил, что у женщины были явные признаки алкогольного опьянения, что подтвердилось и в заключении врача. Однако в течение более чем полутора месяцев нарушительница находилась то на больничном, то в отпуске, и ни разу так и не пришла в полицию, хоть ей и отправляли письменные приглашения. Патрульные после выхода судьи с больничного пришли к ней на работу, чтобы завершить оформление протокола.

"Административный материал мы уже передали для рассмотрения по существу по территориальной подсудности – в Оболонский районный суд Киева. Теперь ждем справедливого решения суда", – сказал правоохранитель.

21 июля 2021-го женщина на Audi въехала в дерево и призналась, что не справилась с управлением. При этом патрульные заметили у нее явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти тест на драгере. Женщина отказалась, но согласилась на проверку у врача-нарколога.

В ЦПК заявили, что за рулем была судья Светлана Колегаева, "прославившаяся" решениями против активистов во время Майдана. Одного из активистов судья отправила на 30 дней в СИЗО, а потом пыталась это скрыть в своей декларации добропорядочности.

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Оксана Житнюк

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