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05.07.2019, 19:19

Пьяные за рулем. Полиция Киева показала статистику по районам

Пьяные за рулем. Полиция Киева показала статистику по районам - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

"Антигерои" - Днепровский (709), Деснянский (661) и Дарницкий (653) районы Киева

За полгода патрульные полицейские Киева составили 6083 протоколов на водителей с признаками опьянения. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр столичной патрульной полиции.

Судя по приведенной инфографике, "антигероями" являются Днепровский (709), Деснянский (661) и Дарницкий (653) районы Киева.

В полиции информируют, что чаще всего инспекторы выявляют водителей с признаками опьянения по пятницам, в период с 23 до 2:00.

Отмечается, что за 6 месяцев текущего года патрульные привлекли к административной ответственности почти 1500 водителей за управление транспортными средствами, будучи лишенным такого права судом, в том числе и через управление в состоянии опьянения.

30 июня пьяный водитель автомобиля SsangYong собирался заехать на пешеходный мост, соединяющий в Киеве Арку дружбы народов и Владимирскую горку. А 18 июня на этот мост заехали водитель Mercedes и мотоциклист.

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Теги: киев, полиция, пьяный
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