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01.07.2019, 15:55

Пьяный водитель пытался заехать на стеклянный "мост Кличко"

Пьяный водитель пытался заехать на стеклянный "мост Кличко" - Фото
Фото: Facebook / Патрульная полиция Киева

Нарушитель проехался по газону и собирался заехать на мост, но его остановила полиция

Вчера, 30 июня, водитель автомобиля SsangYong собирался заехать на пешеходный мост, соединяющий в Киеве Арку дружбы народов и Владимирскую горку. Об этом сообщила Патрульная полиция Киева. 

При проверке документов водителя было зафиксировано, что тот был в состоянии алкогольного опьянения. На нарушителя сложили протокол.

Новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве открыли 25 мая, а на следующий день стекло на мосту покрылось трещинами, а 18 июня на этот мост заехали водитель Mercedes и мотоциклист.

Смотрите также: Стеклянный мост Кличко в Киеве закрыли на ремонт: видео

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Теги: полиция, Пешеходный мост, мост Кличко
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