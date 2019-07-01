Пьяный водитель пытался заехать на стеклянный "мост Кличко"

Фото: Facebook / Патрульная полиция Киева

Вчера, 30 июня, водитель автомобиля SsangYong собирался заехать на пешеходный мост, соединяющий в Киеве Арку дружбы народов и Владимирскую горку. Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

При проверке документов водителя было зафиксировано, что тот был в состоянии алкогольного опьянения. На нарушителя сложили протокол.

Новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве открыли 25 мая, а на следующий день стекло на мосту покрылось трещинами, а 18 июня на этот мост заехали водитель Mercedes и мотоциклист.

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