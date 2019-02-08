Пьяный "орел": мэр Киева рассказал о ДТП, устроенном замглавы РГА

Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня вечером на Южном мосту в Киеве состоялось ДТП с участием заместителя главы Голосеевской райгосадминистрации Юрия Ткаченко, который был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом написал в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко сообщил, что уже дал поручение главе Голосеевской райгосадминистрации срочно подать документы, необходимые для увольнения Ткаченко, и пообещал подписать их завтра утром.

Реклама

Мэр Киева рассказал подробности аварии: "Этот "орел" устроил на Южном мосту в столице пьяное ДТП сегодня вечером. Чиновник, который в нетрезвом состоянии управлял автомобилем, въехал в автомобиль, по которому патрульная полиция в это время оформляла другое ДТП. В результате сотрудница полиции получила травму ноги".

Ранее сегодня сообщалось, что на перегоне Хриплин - Братковцы в Ивано-Франковской области водитель грузового автомобиля выехал на нерегулируемый переезд прямо перед пассажирским поездом №143 Ворохта-Киев, в результате чего произошло столкновение. Машинист и пассажиры поезда не пострадали, водитель автомобиля госпитализирован.