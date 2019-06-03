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03.06.2019, 19:28

Ранение ребенка: полицейским выдвинули новое подозрение

Ранение ребенка: полицейским выдвинули новое подозрение - Фото
Фото: LIGA.net

Подозрение дополнили еще одной статьей, сообщил спикер ГПУ

Прокуратура Киевской области направлила в суд ходатайство об их аресте полицейских Переяслав-Хмельницкого, которые ранили 5-летнего ребенка. Об этом сообщил в Facebook спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Также имеющуюся квалификацию преступления дополнили статьей о хулиганстве, совершенном группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Таким образом, работникам патрульной полиции сообщено о новом подозрении и подготовлено ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранении от занимаемых должностей. Ходатайства направлены в Голосеевский районный суд Киева. Досудебное расследование продолжается и находится на личном контроле прокурора области, написал Лысенко.

31 мая в Переяслав-Хмельницком двое полицейских, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, ранили ребенка на детской площадке. 

Глава Нацполиции Киева сказал, что полицейские находились вне службы, без табельного оружия.

Прокуратура вменяет им нанесение тяжкого телесного повреждения, совершенного по неосторожности и предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.28, ст.128 УК) и будет просить в суде меру пресечения в виде домашнего ареста, а также отстранение от занимаемых должностей.

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Теги: ранение, дети, переяслав-хмельницкий
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