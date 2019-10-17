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Расследование пыток. В ГПУ создали новый департамент

Расследование пыток. В ГПУ создали новый департамент - Фото
Фото: depositphotos.com
17.10.2019, 16:39

В состав созданного подразделения будут входить четыре отдела

В Генеральной прокуратуре создан департамент процессуального руководства по уголовным производствам о пытках и других серьезных нарушениях прав граждан со стороны правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал соответствующий приказ 8 октября.

Отмечается, что в состав департамента будут входить четыре отдела.

17 октября руководителем указанного подразделения назначен Юрий Белоусов.

Деятельность департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, связанных с грубыми нарушениями прав человека на этапе досудебного расследования, таких как пытки, превышение власти и служебных полномочий, связанные с применением насилия, незаконными задержаниями и тому подобное.

  • 1 октября в Одесском следственном изоляторе провели проверку и нашли нарушения законодательства, а также международных рекомендаций и норм по обращению с осужденными и арестованными.

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