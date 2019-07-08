Разведение сил в Станице: что происходит на линии разграничения

КПВВ Станица Луганская (фото - president.gov.ua)

На участке разведения в районе Станицы Луганской наблюдатели ОБСЕ видели, что сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины косили траву и удаляли растительность вдоль дороги к северу и югу от бывшей передовой позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ОБСЕ.

Они также видели бронеавтомобиль "Казак" и трех саперов с металлоискателями, которые стояли у дороги на расстоянии около 350 метров к северу от указанной выше позиции.

На участке между бывшей передовой позицией ВСУ и бывшей передовой позицией террористов двое членов международной организации сообщили команде миссии о том, что они готовы оказывать помощь гражданскому населению с медицинскими проблемами, которое пересекает мост.

По данным ОБСЕ, на участке разведения наблюдатели видели, по меньшей мере, пятерых боевиков с голубыми нарукавными повязками с надписью "СЦКК" вблизи блокпоста южнее моста в Станице Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска).

В контрольном пункте въезда-выезда, расположенном за пределами участка разведения к северу от моста в Станице Луганской, наблюдатели зафиксировали, что в очереди на переход в ОРДЛО ждали около 600 человек, а в очереди в противоположном направлении - примерно 250 человек.

На блокпосте террористов южнее моста команда миссии не зафиксировала очередей и отметила привычный поток людей, которые направлялись на север и на юг через этот блокпост, а также около 100 автомобилей на соседней автостоянке.

По данным источников LIGA.net, террористы не убрали фортификационные сооружения сразу за деревянным мостом. "Бетонные сооружения остались, их (террористов, - ред.) на этих позициях не видел, но их позиции остались сразу после моста через Северский Донец", - сказал собеседник, который пересекал линию разграничения сегодня.

Командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Забродский заявил, что с тактической точки зрения разведение войск в Станице Луганской создает опасность для украинских военных, которые обороняются в полосе населенного пункта.

Читайте также: Разведение сил и средств в Станице: что говорят местные жители