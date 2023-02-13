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Регистрация БАД как "лекарства от ковида". Экс-заместителю Ляшко сообщили о подозрении

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 11:53
Регистрация БАД как
Александр Комарида (фото - пресс-служба Минздрава)

Экс-замминистра здравоохранения подозревают в безосновательной регистрации биологически активной добавки как "лекарства против ковида". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины.

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По данным досудебного расследования, бывшее должностное лицо якобы способствовало незаконной регистрации иностранного "препарата для лечения простуды и гриппа", который "также широко использовался для терапии COVID-19".

Следствие сообщило, что поскольку препарат "является биологически активной добавкой и нуждается в дополнительных исследованиях", он не мог быть зарегистрирован как лекарственное средство, тем более в "ускоренном" режиме.

8 февраля с должности первого заместителя министра здравоохранения был уволен Александр Комарида. "Замыленное" на фотографии от СБУ лицо идентично фото Комариды.

Регистрация БАД как "лекарства от ковида". Экс-заместителю Ляшко сообщили о подозрении

Олександр Комаріда (фото – ThePharmaMedia)

Вследствие действий чиновника, пишет следствие, препарат "был безосновательно внесен в госреестр лекарственных средств приказом Минздрава.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Мілана Головань
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МОЗ подозрение лекарства ковид олександр комарида
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