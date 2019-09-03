РФ перебросила в Донбасс дополнительные диверсионные группы - ГУР

лнр, боевики, оккупанты

На территорию временно оккупированного Донбасса из Ростовской области прибыли дополнительные диверсионные группы из состава подразделений специального назначения ВС РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"При этом, противник продолжает использовать для скрытого перемещения личного состава, вооружение, военную технику, боеприпасы из России на временно оккупированную территорию неконтролируемые украинской властью участка границы вне пунктов контроля", - отмечается в сообщении.

По данным украинской разведки, с 1 сентября увеличилась интенсивность провокаций на линии соприкосновения.

С 21 июля 2019 года, когда было объявлено о "полном прекращении огня", в Донбассе погибли уже девять военнослужащих.

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