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Россия обстреляла ракетами центр Харькова – видео

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 08:57
Россия обстреляла ракетами центр Харькова – видео - Фото
Фото - скриншот видео

Российские оккупационные войска обстреляли центр Харьков, в том числе площадь Свободы. Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"На моей любимой центральной площади Свободы в Харькове разрываются ракеты! Сердце разрывается!" — написал он.

Также Геращенко продемонстрировал последствия удара по площади Свободы.

  • 28 февраля в результате ракетного обстрела Харькова – 37 раненых, трое из них – дети. Девять человек погибли. Повреждены более 87 жилых домов.

Юрий Смирнов
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война ракетный удар Харьков
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