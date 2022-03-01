Россия обстреляла ракетами центр Харькова – видео

Российские оккупационные войска обстреляли центр Харьков, в том числе площадь Свободы. Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"На моей любимой центральной площади Свободы в Харькове разрываются ракеты! Сердце разрывается!" — написал он.

Также Геращенко продемонстрировал последствия удара по площади Свободы.

28 февраля в результате ракетного обстрела Харькова – 37 раненых, трое из них – дети. Девять человек погибли. Повреждены более 87 жилых домов.

Юрий Смирнов

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