Россия пытается организовать тюремные бунты в Украине – Малюська
Россия пытается устроить тюремные бунты в Украине. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.
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"По оперативной информации, РФ пытается запустить несколько бунтов в тюрьмах через связи в преступном мире", – написал глава Минюста.
Он подчеркнул, что России не удается это сделать, и предупредил: "Следующие несколько недель не реагируйте эмоционально на сфальсифицированные видосики и проплаченные протесты у тюрем. Все будет ок".
Далее министр опубликовал обращение к заключенным, используя их сленг.
"Вечер в хату людям, которые заехали и мотают сроки в наших кутузках. О прогоне от воров с Раши знаю, слышал. Просят поднять шум и творить беспорядки в тюрьмах, на свободе. Знаю. Но ведь в нашей хате – свои порядки и законы. Мы против беспредела. Поэтому, люди, тихо, ша. Без кипиша", – сказал Малюська.
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