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Россия пытается организовать тюремные бунты в Украине – Малюська

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 20:28
Россия пытается организовать тюремные бунты в Украине – Малюська - Фото
Денис Малюська (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Россия пытается устроить тюремные бунты в Украине. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

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"По оперативной информации, РФ пытается запустить несколько бунтов в тюрьмах через связи в преступном мире", – написал глава Минюста.

Он подчеркнул, что России не удается это сделать, и предупредил: "Следующие несколько недель не реагируйте эмоционально на сфальсифицированные видосики и проплаченные протесты у тюрем. Все будет ок".

Далее министр опубликовал обращение к заключенным, используя их сленг.

"Вечер в хату людям, которые заехали и мотают сроки в наших кутузках. О прогоне от воров с Раши знаю, слышал. Просят поднять шум и творить беспорядки в тюрьмах, на свободе. Знаю. Но ведь в нашей хате – свои порядки и законы. Мы против беспредела. Поэтому, люди, тихо, ша. Без кипиша", – сказал Малюська. 

  • 17 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен перечислил фейковые предлоги, которые Россия может использовать для вторжения.
  • 19 февраля полиция провела обыски у подозреваемых в организации и проведении проплаченных политических акций.

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Наталия Медведева
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тюрьма провокация Денис Малюська
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