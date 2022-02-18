UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

The Washington Post раскрыла детали возможной провокации России с химическим оружием

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2022, 09:58
The Washington Post раскрыла детали возможной провокации России с химическим оружием - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Россия может устроить провокацию с химическим оружием, чтобы обвинить в этом Украину или даже США. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Совбезе ООН, что Россия может использовать фейковую или реальную спецоперацию с химическим оружием как повод для нового вторжения России.

Два источника сообщили журналистам, что у американской разведки, есть данные, которые указывают: Россия под чужим флагом может использовать химическое вещество, обездвиживающее мирных жителей.

После этого они используют тела, чтобы создать впечатление, будто Украина отравила газом и убила мирных жителей, говорят собеседники издания. При этом один из источников отметил, что вину могут возложить и на США.

Читайте также: Casus belli. Как Россия придумывает поводы для нового вторжения в Украину: пять примеров

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
химическое оружие провокация вторжение разведка сша войска россии повод
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 