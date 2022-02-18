The Washington Post раскрыла детали возможной провокации России с химическим оружием
Россия может устроить провокацию с химическим оружием, чтобы обвинить в этом Украину или даже США. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
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Вчера госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Совбезе ООН, что Россия может использовать фейковую или реальную спецоперацию с химическим оружием как повод для нового вторжения России.
Два источника сообщили журналистам, что у американской разведки, есть данные, которые указывают: Россия под чужим флагом может использовать химическое вещество, обездвиживающее мирных жителей.
После этого они используют тела, чтобы создать впечатление, будто Украина отравила газом и убила мирных жителей, говорят собеседники издания. При этом один из источников отметил, что вину могут возложить и на США.
- В январе Запад отказал РФ на ее требование закрыть перед Украиной двери в НАТО.
- 15 февраля Россия заявила, что начала отводить часть войск от границ Украины, однако президент Зеленский пока этого не видит. США заявили, что РФ, наоборот, увеличила количество военных.
- 17 февраля оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, в частности детский сад в Станице Луганской, есть пострадавшие. Зеленский назвал это большой провокацией, премьер Британии Джонсон – операцией под чужим флагом.
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