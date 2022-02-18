The Washington Post раскрыла детали возможной провокации России с химическим оружием

Россия может устроить провокацию с химическим оружием, чтобы обвинить в этом Украину или даже США. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

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Вчера госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Совбезе ООН, что Россия может использовать фейковую или реальную спецоперацию с химическим оружием как повод для нового вторжения России.

Два источника сообщили журналистам, что у американской разведки, есть данные, которые указывают: Россия под чужим флагом может использовать химическое вещество, обездвиживающее мирных жителей.

После этого они используют тела, чтобы создать впечатление, будто Украина отравила газом и убила мирных жителей, говорят собеседники издания. При этом один из источников отметил, что вину могут возложить и на США.

В январе Запад отказал РФ на ее требование закрыть перед Украиной двери в НАТО.

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Марк Сировой

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