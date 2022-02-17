"Большая провокация". Зеленский отреагировал на обстрел детского сада в Станице Луганской

Президент Владимир Зеленский назвал "большой провокацией" обстрел детского сада в Станице Луганской. Об этом он написал в Twitter.

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"Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской – это большая провокация", – заявил президент.

По словам президента, важно, чтобы в Украине оставались дипломаты и ОБСЕ, чья монитринговая деятельность является "дополнительным фактором сдерживания".

Также необходим действенный механизм фиксации всех нарушений режима тишины, добавил Зеленский.

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Марк Сировой

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