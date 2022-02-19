Нацполиция провела обыски у подозреваемых в организации платных пророссийских митингов
19 февраля сотрудники Департамента стратегических расследований провели санкционированные судом обыски у лиц, которые занимались организацией и проведением проплаченных политических акций, сообщает пресс-служба Нацполиции.
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По данным следствия, подозреваемые отвечали за поиск и сбор граждан, которые за денежное вознаграждение готовы были принимать участие в митингах. Полиция утверждает, что 20 февраля они планировали для телекартинки российских пропагандистских СМИ провести в Киеве акцию, в ходе которой планировалось вывести к офису президента 1500 человек.
Полиция сообщает, что во время обысков были изъяты флаги, баннеры и другая атрибутика с лозунгами, записи "черной кассы", десятки мобильных телефонов и банковских карт. Следственные мероприятия продолжаются.
- 18 декабря 2020 года каналы из пула депутата от ОПЗЖ и кума Путина Виктора Медведчука показали митинг против вселенского патриарха Варфоломея. При этом некоторые участники митинга даже не знали, против кого протестуют.
- В феврале 2021 года тогдашний замглавы МВД Антон Геращенко предлагал криминализовать митинги, участники которых получают деньги от организаторов.
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