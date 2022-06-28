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Россия ударила по Очакову: погибли люди, в том числе 6-летняя девочка, младенец в коме

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 09:49
Россия ударила по Очакову: погибли люди, в том числе 6-летняя девочка, младенец в коме - Фото
Ракета от РСЗО (фото - НГУ)

Россия обстреляла из реактивной системы залпового огня (РСЗО) город Очаков на берегу Черного моря в Николаевской области. Три человека погибли, из них один ребенок, еще шестеро ранены, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram.

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Очаков подвергся обстрелам 28 июня с 04:00. Удары были нанесены по территории городского рынка, зданию дворца культуры, частному сектору. Также были прямые попадания по двум жилым зданиям, сообщил Сенкевич.

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, среди пострадавших – трёхмесячный ребёнок в коме.

В некоторых районах города отсутствует вода, газо- и энергоснабжение, а также интернет, добавил мэр Николаева.

  • Около 05:00 утра 28 июня российские оккупанты обстреляли ракетами Николаев.

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Мария Макуха
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война очаков
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