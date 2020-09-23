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Россиянка пыталась выехать из Крыма по поддельному украинскому паспорту: фото

23.09.2020, 11:40
Россиянка пыталась выехать из Крыма по поддельному украинскому паспорту: фото - Фото
Фото: пресс-служба ГПСУ

По данным Госпогранслужбы, у женщины при себе был также и российский паспорт

На адмигранице с временно оккупированным Крымом пограничники выявили россиянку, которая пыталась въехать по поддельным документам на материковую часть Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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В контрольный пункт въезда-выезда Чонгар с полуострова прибыла женщина, которая предоставила паспорт гражданки Украины.

"Однако пограничники сразу установили, что документ ей не принадлежит", - отметили в пресс-службе.

Пограничники выявили россиянку, которая выдавала себя за украинку (фо

Военнослужащие выяснили, что женщина является гражданкой России, поскольку при себе она имела свой настоящий документ.

Паспорт гражданки Украины у нее изъяли. За нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и выезда россиянке запретили въезд на территорию Украины сроком на три года.

  • 27 июля недалеко от пункта пропуска Юнаковка Сумской области пограничники обнаружили 45-летнего гражданина России, который пешком незаконно пересек границу с территории РФ в Украину. 

Арина Толина
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