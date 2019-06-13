Российские силовики оцепили рынок в оккупированном Симферополе

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Российские силовики в масках и с автоматами сегодня, 13 июня, оцепили рынок "Привоз" во временно оккупированном Симферополе. Об этом сообщают Крым.Реалии.

Они перекрыли все входы и проверяют документы у людей.

По информации активиста Шакира Шакирова, есть задержанные.

Силовики пришли на рынок утром. Среди них - сотрудники ОМОНа и Федеральной миграционной службы России. У входа на рынок стоит "автозак". Покупателей до сих пор не пускают.

Так называемая прокуратура Крыма выявила нарушения в сфере организации питания детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях Симферополя. В двух школах, детсаду и колледже обнаружены продукты без маркировки и с истекшим сроком годности.

В начале 2018 года в пробах молочной продукции, которую поставляют в детских сады, школы и пионерские лагеря Крым, специалисты выявили растительные жиры и антибиотики.