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13.06.2019, 14:55

Российские силовики оцепили рынок в оккупированном Симферополе

Российские силовики оцепили рынок в оккупированном Симферополе - Фото
Фото: скриншот видео

Рынок "Привоз" оцепили, омоновцы проверяют у людей документы

Российские силовики в масках и с автоматами сегодня, 13 июня, оцепили рынок "Привоз" во временно оккупированном Симферополе. Об этом сообщают Крым.Реалии.

Они перекрыли все входы и проверяют документы у людей.

По информации активиста Шакира Шакирова, есть задержанные.

Силовики пришли на рынок утром. Среди них - сотрудники ОМОНа и Федеральной миграционной службы России. У входа на рынок стоит "автозак". Покупателей до сих пор не пускают.

Так называемая прокуратура Крыма выявила нарушения в сфере организации питания детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях Симферополя. В двух школах, детсаду и колледже обнаружены продукты без маркировки и с истекшим сроком годности.

В начале 2018 года в пробах молочной продукции, которую поставляют в детских сады, школы и пионерские лагеря Крым, специалисты выявили растительные жиры и антибиотики.

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Теги: Крым, симферополь
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