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Руководство полиции на Закарпатье занималось рэкетом - СБУ

Руководство полиции на Закарпатье занималось рэкетом - СБУ - Фото
Наручники (фото - pixabay.com)
16.10.2019, 16:49

Задержан заместитель руководителя райотдела полиции

В СБУ обвинили руководство одного из райотделов полиции Закарпатской области в вымогательстве у местного предпринимателя "откатов" за возможность ведения бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В случае отказа полицейские якобы угрожали бизнесмену уголовным преследованием. Мужчина обратился в СБУ.

Следствие установило, что начальник райотдела полиции вместе с заместителем заставляли местного предпринимателя платить ежемесячно 5000 гривен за возможность заниматься легальной лесозаготовкой.

Чтобы бизнесмен согласился, полицейские создавали искусственные препятствия в его деятельности, а также шантажировали уголовным производством, законность открытия которого выясняют сотрудники СБУ.

Правоохранители задержали заместителя руководителя райотдела при получении очередного транша в национальной валюте, а также трех тысяч долларов за закрытие дела.

Начато производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

1 октября в Одесской области руководителей подразделений полиции и пограничников задержали за вымогательство денег с подчиненных.

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полиция закарпатье предприниматель вымогательство
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