Русская армия грабит магазины и требует еду у местных – Сухопутные войска

Российские войска под Конотопом были замечены в мародерстве и вымогательстве пищи у местных жителей. Об этом в Facebook пишет пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

По их данным, у российских танкистов не хватает горючего: они ходят с канистрами и пытаются его купить. Также оккупанты требуют еду у местных. Зафиксированные случаи мародерства в магазинах добавили там.

В окрестностях Конотопа сожжено 40 единиц техники РФ. Сухопутные войска советуют "помогать" оккупантам топливом с сахаром.

Александр Мясищев

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