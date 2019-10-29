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С начала октября в Украине зафиксировано 18 случаев дифтерии

С начала октября в Украине зафиксировано 18 случаев дифтерии - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
29.10.2019, 12:02

Пять случаев подтверждены лабораторно

По состоянию на 28 октября 2019 в Украине зарегистрировано 20 случаев дифтерии, из них 18 - в течение октября. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Пять случаев подтверждены лабораторно: в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях.

По состоянию на 1 октября в Украине привито 59,5% детей в возрасте до 1 года и 52,3% взрослых от количества, предусмотренного плановой вакцинацией. Всего за указанный период привито лишь 200 000 детей в возрасте до года и 1500000 взрослых.

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дифтерия минздрав
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