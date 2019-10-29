С начала октября в Украине зафиксировано 18 случаев дифтерии

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По состоянию на 28 октября 2019 в Украине зарегистрировано 20 случаев дифтерии, из них 18 - в течение октября. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Пять случаев подтверждены лабораторно: в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях.

По состоянию на 1 октября в Украине привито 59,5% детей в возрасте до 1 года и 52,3% взрослых от количества, предусмотренного плановой вакцинацией. Всего за указанный период привито лишь 200 000 детей в возрасте до года и 1500000 взрослых.

Читайте также: Дифтерия наступает. Грозит ли Украине эпидемия и как себя защитить