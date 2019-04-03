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03.04.2019, 23:53

С начала войны в Донбассе погибли 27 детей - Минобороны

С начала войны в Донбассе погибли 27 детей - Минобороны - Фото
Максим Комисаров (фото - mil.gov.ua)

98 детей получили ранения

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С начала вооруженной агрессии Российской Федерации на территориях Донецкой и Луганской областей в результате подрыва на минах и взрывоопасных остатках войны пострадали 833 гражданских - 269 погибли и 564 ранены, из них - 125 детей: 27 погибли и 98 получили ранения. Об этом сообщил начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны полковник Максим Комисаров, передает пресс-служба ведомства.

По данным Комисарова, на сегодняшний день на около 16 000 кв.км Луганской и Донецкой областей, в том числе и на временно оккупированных территориях, есть заминированные участки.

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Ранее сегодня сообщалось, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила на оккупированной территории Донбасса новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Теги: Донбасс, дети, мины
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