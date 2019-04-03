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03.04.2019, 17:36

ОБСЕ обнаружила в Донбассе новейшее вооружение РФ: фото

ОБСЕ обнаружила в Донбассе новейшее вооружение РФ: фото - Фото
Фото: СММ/ОБСЕ

Российские новейшие системы радиоразведки и придушения сигналов замечены в Луганской области

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила на оккупированной территории Донбасса новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене в Twitter.

Технику зафиксировал беспилотный летательный аппарат.

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"Автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирадо-2" зафиксированы Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ неподалеку от населенного пункта Южная Ломоватка, на оккупированной Россией части Донбасса", - сказано в сообщении.

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Фото: Twitter/UKRinOSCE

Р-330Ж "Житель" - автоматизированная станция постановки помех, разработка российского предприятия. Принята на вооружение армии РФ. По утверждениям производителя, испытана в боевых условиях.

"Тирада-2" - комплекс, который только начинает поступать на вооружение армии РФ. Является одной из самой секретных разработок российского ВПК и представляет собой, как пишут росСМИ, мобильную автоматизированную станцию постановки помех спутниковой связи.

28 марта сообщалось, что беспилотник ОБСЕ обнаружил танки, пушки и минометы террористов в 28 километрах от временно оккупированного Луганска. 

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Теги: радиоэлектронная борьба, Донбасс, обсе, Тирадо-2, Р-330Ж Житель, Южная Ламуватка, Южная Ломоватка
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