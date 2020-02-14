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С судна в Персидском заливе пропал украинский моряк

С судна в Персидском заливе пропал украинский моряк - Фото
Фото: MarineTraffic
14.02.2020, 21:37

Посольству Украины в Иране поручено принять меры для надлежащего расследования исчезновения украинского гражданина

8 февраля с борта судна Victoria (флаг Белиза) в Персидском заливе пропал украинский моряк, посольству Украины в Иране поручено принять меры для надлежащего расследования этого факта. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на директора департамента консульской службы МИД Сергея Погорельцева.

По его словам, 8 февраля ориентировочно в 23:00 капитан судна Victoriya, которое находилось в акватории Оманского моря, установил отсутствие на борту одного члена экипажа - гражданина Украины.

Поисковые мероприятия на борту судна не дали результатов, поэтому около 5:00 9 февраля береговая охрана порта Бандер-Аббас (Иран) отправила в зону нахождения судна вертолет. По информации береговой охраны Ирана, поисковые мероприятия оказались безрезультатными.

Погорельцев сообщил, что сейчас судно находится в порту Бандер Имам Хомейни (Иран), где служба безопасности порта проводит предварительное расследование инцидента, а в ближайшее время расследованием займутся правоохранительные органы Ирана.

"Посольство Украины в Иране установило контакт с родственниками пропавшего моряка, береговой охраной порта Бандер-Аббас, капитаном и владельцем судна. Департамент консульской службы МИД поручил причастным зарубежным дипломатическим учреждениям Украины принять меры для надлежащего проведения расследования по факту исчезновения украинского гражданина", - заявил Погорельцев.

Он добавил, что дело находится на контроле Посольства Украины в Иране и Департамента консульской службы МИД.

Ранее об исчезновении украинского моряка Александра Горяева, 1987 года, сообщила в Facebook благотворительная организация Фонд помощи морякам Ассоль.

  • 29 января сообщалось, что посреди Атлантики с борта судна Green Italia пропал украинский моряк Евгений Масленников.
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моряк Александр Горяев Victoria персидский залив
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