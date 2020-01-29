Украинский моряк пропал с борта судна посреди Атлантики

Евгений Масленников (фото - Благотворительный фонд помощи морякам Ассоль, Facebook)

Украинский моряк Евгений Масленников пропал с борта судна Green Italia. Об этом сообщает в Facebook Благотворительный фонд помощи морякам Ассоль, а также близкие моряка в комментарии Громадському радіо.

"Он мне написал, что все нормально. Затем якобы 22 января он вышел покурить на палубу и исчез. Фирма, от которой он ушел, мне сообщила только в пятницу (24 января, - ред.). И они ничего не говорят. Сказали, что вывод будет после следствия, 3-4 февраля", - рассказала мать моряка Татьяна.

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Судно, менеджером которого является Green Reefers (Норвегия), по данным трекинг сервиса Marine Traffic, 17 января вышло из порта Лагос в Нигерии и направлялось в порт Мобайл в штате Алабама, США. Cейчас оно находится на полпути к месту назначения.

Однако, по словам матери, 21 января моряк сообщал ей, что судно идет в Панаму.

Корреспондент LIGA.net пытается связаться с Министерством иностранных дел для получения более детальной информации.

В ноябре во время шторма в Кельтском море погиб украинский моряк.

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