Самоубийство в Ирпене. Полицейским может грозить до 5 лет тюрьмы

Фото: пресс-служба Нацполиции

Государственное бюро расследований проводит досудебное расследование после того, как в полицейском отделении Ирпеня застрелился задержанный мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В сообщении говорится, что правоохранители должным образом не изъяли оружие у мужчины на месте задержания.

Если вина полицейских будет доказана, им грозит до пяти лет тюрьмы и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сегодня, 16 июля, в отделении полиции Ирпеня застрелился 19-летний задержанный. По информации правоохранителей, он пытался застрелить молодую пару.

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