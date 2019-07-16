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16.07.2019, 17:44

Самоубийство в Ирпене. Полицейским может грозить до 5 лет тюрьмы

Самоубийство в Ирпене. Полицейским может грозить до 5 лет тюрьмы - Фото
Фото: пресс-служба Нацполиции

Сегодня, 16 июля, в отделении полиции застрелился мужчина

Государственное бюро расследований проводит досудебное расследование после того, как в полицейском отделении Ирпеня застрелился задержанный мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В сообщении говорится, что правоохранители должным образом не изъяли оружие у мужчины на месте задержания.

Если вина полицейских будет доказана, им грозит до пяти лет тюрьмы и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Сегодня, 16 июля, в отделении полиции Ирпеня застрелился 19-летний задержанный. По информации правоохранителей, он пытался застрелить молодую пару.

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Теги: самоубийство, ирпень, расследование, госбюро расследований, Нацполиция
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