СБУ: Боевики в Донбассе похищают и вербуют иностранцев

Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности заявляет о разоблачении факта вербовки гражданина одной из стран Ближнего Востока боевиками террористической организации ЛНР, которые действуют под контролем спецслужб РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что контрразведчики установили, что иностранец, выпускник Луганского университета, периодически посещал временно оккупированную территорию по частным делам. Во время последнего визита при пересечении линии разграничения через КПВВ "Станица Луганская" его задержали боевики.

Сообщается, что люди в масках надели на него наручники и мешок на голову, а потом увезли в подвальное помещение, обустроенное под тюремные камеры.

По данным СБУ, иностранца трое суток удерживали в тюрьме, не выдвигая обвинений. В итоге под давлением угроз физической расправы боевики заставили его согласиться на конфиденциальное сотрудничество. Он должен был собирать для них информацию о других жителей стран Ближнего Востока, которые находятся или посещают оккупированную часть Луганской области, или имеют бизнес на подконтрольной украинской власти территории.

В СБУ пишут, что когда иностранец вернулся с оккупированной территории, то дал правоохранителям подробные показания об обстоятельствах своего пребывания в заключении у боевиков и вербовки.

Сообщается, что с начала года контрразведчики СБУ выявили в Луганской области нескольких выходцев с Ближнего Востока, завербованных террористами для сбора на территории Украины сведений о своих соотечественниках.

7 октября контрразведка СБУ разоблачила попытку вербовки украинца российскими спецслужбам.

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