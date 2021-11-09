СБУ инсценировала избиение депутата и поймала подозреваемого в заказе нападения: видео

Служба безопасности заявили о предотвращении нападения на депутата одной из объединенных территориальных общин Херсонской области – правоохранители инсценировали избиение. Об этом сообщает пресс-служба СБУ и Офис генпрокурора.

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Спецслужбы осуществили имитацию нападения на автомобиль и избиения депутата одной из ОТГ Херсонской области, а также сделали "подтверждающие фотоснимки".

Как отмечается, спецоперацию провели, чтобы разоблачить заказчика нападения, которым, по данным СБУ, оказался председатель той же самой ОТГ.

По данным следствия, глава одной из территориальных общин Херсонской области подыскивал исполнителя для нападения на местного депутата, занимающегося аграрным бизнесом.

По информации СБУ, между председателем ОТГ и депутатом был коммерческий конфликт.

В спецслужбе заявляют, что за избиение депутата с особой жестокостью подозреваемый обещал исполнителю $7000.

Как утверждают в СБУ, подозреваемый якобы хотел, чтобы депутату нанесли тяжкие телесные повреждения, которые привели бы к инвалидности – чтобы потерпевший не мог ходить, передвигался на инвалидной коляске и вместо хозяйственных дел занимался здоровьем.

Сотрудники спецслужбы заявляют, что задокументировали получение "исполнителем" первой части денег – $500 и 37 000 грн.

После имитации нападения на депутата, правоохранители задержали главу ОТГ в одном из поселков Николаевской области, как они сообщают – после передачи "исполнителю" второй части денег $2500 и 65 000 грн.

Задержанному сообщили о подозрении по статье о преднамеренном нанесении тяжкого телесного повреждения.

В мае 2018 года СБУ ради поимки заказчика инсценировала убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Примерно сутки все были убеждены в его смерти. Многие раскритиковали этот метод досудебного расследования.

В июне того же года в СБУ заявили, что благодаря имитации предотвратили заказное убийство общественного активиста и еще двух человек, которые отстаивали права жителей села в одном из районов Черкасской области.

6 ноября пресс-служба полиции Одесской области сообщила, что неизвестные напали на депутата из Херсонской области и его жену и избили их. Отмечалось, что депутат госпитализирован в тяжелом состоянии.

Наталия Медведева

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