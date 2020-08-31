СБУ инсценировала убийство киевского IТ-бизнесмена и задержала заказчика: фото

Житель Киева искал киллера для убийства бизнес-партнера

Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство киевского IТ-коммерсанта и задержала заказчика, сымитировав преступление. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что житель Киева подыскивает киллера для убийства бизнес-партнера, с которым имел конфликт из-за совместных махинаций в известной компании, занимавшейся криптовалютой и имеющей, по данным СБУ, признаки "финансовой пирамиды".

Жизнь партнера злоумышленник оценил в $5000.

Правоохранители провели в Голосеевском районе Киева имитацию исчезновения, а затем убийства жертвы, после чего сообщили заказчику о выполненной работе.

Заказчика задержали в Одессе сразу после передачи "киллеру" второй части вознаграждения.

Задержанному объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (Убийство по заказу) УК.

В феврале в Киеве СБУ разоблачила и предотвратила убийство сотрудницы Национальной академии СБУ, которое заказал ее бывший муж.

Вадим Ребрина

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