СБУ: К обстрелу консульства Азербайджана в Харькове, возможно, причастны "третьи страны"

По словам представителя СБУ, некие политические силы, которые проиграли на местных выборах, пытаются "разжечь огонь национальной вражды в регионе"

СБУ рассматривает версии о причастности "третьих сил" к обстрелу здания почетного консульства Азербайджана в Харькове в ночь на 7 ноября. Об этом заявил начальник облуправления СБУ Роман Дудин, сообщает спикер управления в Facebook.

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"На сегодня, в соответствии с компетенцией, Службой безопасности рассматриваются версии о вмешательства "третьих" сил в раскачивание ситуации в Украине и Харьковском регионе как элемента "гибридной войны", так и к созданию комфортных условий для дипломатов "третьих" стран в их деятельности, связанной с ситуацией в Нагорном Карабахе", – говорится в сообщении.

По словам Дудина, некие политические силы, которые проиграли на местных выборах, пытаются "разжечь огонь национальной вражды в регионе".

"С сожалением констатируем, что отдельные политические силы региона, которые приближены к "третьим" странам, в результате звонкого проигрыша на местных выборах, возможно по указанию эмиссаров "третьих" стран (сейчас указанная версия также проверяется), пытаются сделать "хайп" и разжечь огонь национальной вражды в регионе", – сказал начальник управления СБУ.

Он также обратился к возможным свидетелям преступления с просьбой помочь в установлении личностей злоумышленников.

7 ноября сообщалось, что в Харькове ночью неизвестные обстреляли здание Почетного консульства Азербайджана. Было произведено шесть выстрелов. Пробиты окно и входная дверь.

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) УК.

Вадим Ребрина

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