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СБУ: Контрразведка поймала шпиона ФСБ - он пытался вступить в боевую бригаду ВСУ

СБУ: Контрразведка поймала шпиона ФСБ - он пытался вступить в боевую бригаду ВСУ - Фото
Фото: ЕРА
01.04.2020, 18:12

Завербованный ФСБ россиянин легализовался в Украине как беженец. Год изучал положение боевых частей на Донбассе и попытался вступить в ряды ВСУ

Военная контрразведка поймала завербованного ФСБ гражданина России, который, утверждает СБУ, пытался вступить в боевую бригаду украинской армии. Об этом пишет пресс-центр СБУ.

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Сообщается, что в 2018 году гражданин РФ попал в компрометирующую ситуацию и находился под стражей, где с применением пыток и психологического давления его завербовала ФСБ РФ.

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По данным СБУ, вскоре он проник в Украину в обход пограничных пунктов и легализовался как беженец, заверяя, что его преследуют российские силовики и предоставляя поддельные документы. Здесь он в течение года изучал обстановку вокруг боевых частей ВСУ на Донбассе и устанавливал контакт с украинскими военными. Собранные данные передавал в Россию по защищенным каналам связи.

В 2019-м агент ФСБ подал документы для прохождения военной службы в одной из боевых частей Сухопутных войск ВСУ. Контрразведка предотвратила проникновение российского шпиона в ряды украинской армии. Ему избрали меру пресечения – какую именно, не уточняется.

  • Вчера сообщалось, что военная контрразведка СБУ разоблачила попытку вербовки представителями ФСБ России чиновника Военно-морских сил Украины

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Марк Сировой
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